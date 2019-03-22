2019-03-22T16:18:22+03:00
Общество

В Челябинске заметили необычный автобус

Он помогает быть в курсе событий и выигрывать призы
Светлана УФИМЦЕВА
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Сегодня жители Челябинска заметили автобус «Комсомольской правды». Он «работает» на маршруте № 64 и помогает челябинцам быть в курсе событий.

Как? Очень просто. На кузове автобуса есть QR-коды. Если их отсканировать, можно перейти на самый популярный новостной сайт Челябинской области* и радио «Комсомольская правда».

Челябинцы также могут сами стать авторами новостей «Комсомолки». На кузове указан номер телефона: 7000-967. Позвонив по нему, горожане могут предложить свои новости или рассказать необычные истории.

Но и это еще не все. Сфотографировав автобус «Комсомольской правды» и выложив фото в социальные сети с хэштегом #автобусКП, вы сможете стать участником розыгрыша призов. Победителей будем определять каждую неделю.

Ловите автобус «Комсомолки» и будьте в курсе самых важных событий в Челябинске.

* По версии рейтинга Яндекс.Радар. Данные на март 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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