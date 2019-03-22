В Челябинске заметили необычный автобус
Сегодня жители Челябинска заметили автобус «Комсомольской правды». Он «работает» на маршруте № 64 и помогает челябинцам быть в курсе событий.
Как? Очень просто. На кузове автобуса есть QR-коды. Если их отсканировать, можно перейти на самый популярный новостной сайт Челябинской области* и радио «Комсомольская правда».
Челябинцы также могут сами стать авторами новостей «Комсомолки». На кузове указан номер телефона: 7000-967. Позвонив по нему, горожане могут предложить свои новости или рассказать необычные истории.
Но и это еще не все. Сфотографировав автобус «Комсомольской правды» и выложив фото в социальные сети с хэштегом #автобусКП, вы сможете стать участником розыгрыша призов. Победителей будем определять каждую неделю.
Ловите автобус «Комсомолки» и будьте в курсе самых важных событий в Челябинске.
* По версии рейтинга Яндекс.Радар. Данные на март 2019 года
ИСТОЧНИК KP.RU