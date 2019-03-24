2019-03-24T12:55:18+03:00
Общество

Мокрый снег обрушится на Челябинскую область в начале следующей недели

Осадки придут в регион вместе с гололедом и сильным ветром
Андрей АБРАМОВ
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Мокрый снег с дождем может обрушится на Челябинскую область.Мокрый снег с дождем может обрушится на Челябинскую область.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Зима в Челябинской области не хочется сдаваться. 25 марта в регионе могут пройти обильные осадки, состоящие из мокрого снега. Неприятные погодные условия усугубят сильные порывы ветра до 17-22 м/с.

— Повышается вероятность возникновения ЧС, прогнозируется увеличение количества аварий, заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв электроопор, падение деревьев— предупредили в пресс-службе Управления дорог «Южный Урал».

При этом заморозков не ожидается. В ночные часы температура будет в районе нуля градусов, а днем воздух прогреется до +8.

Если оказались в беде, незамедлительно звоните 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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