После тысячи жалоб на Челябинск Алексей Текслер принял решение встретиться с руководителями города

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-24T14:38:56+03:00

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23 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер завел аккаунт в «Инстаграме». За сутки под первым постом были опубликованы тысячи комментариев от челябинцев. Большинство касались плачевного состояния центра.

— Отрадно, что вам, как и мне, небезразлично в каких условиях жить и работать. Спасибо каждому, кто поделился своим мнением. Вы дали мне огромную пищу для размышлений, расстановки приоритетов и дальнейших действий. Комментарии я прочитал. Полагаю, что прочли и те, в чьих зонах ответственности находятся те или иные проблемы, описанные вами. Завтра планирую провести встречу с руководством Челябинска. Это для начала, — написал Алексей Текслер во втором посте.

Напомним, врио губернатора Челябинской области был назначен президентом 19 марта. Борис Дубровский написал заявление по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU