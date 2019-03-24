2019-03-24T14:38:56+03:00
Общество

После тысячи жалоб на Челябинск Алексей Текслер принял решение встретиться с руководителями города

И дал понять, что ограничится не только формальной аудиенцией
Андрей АБРАМОВ
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За сутки страница Алексея Текслера набрала свыше 14 тысяч подписчиков.За сутки страница Алексея Текслера набрала свыше 14 тысяч подписчиков.Фото: СОЦСЕТИ
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23 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер завел аккаунт в «Инстаграме». За сутки под первым постом были опубликованы тысячи комментариев от челябинцев. Большинство касались плачевного состояния центра.

— Отрадно, что вам, как и мне, небезразлично в каких условиях жить и работать. Спасибо каждому, кто поделился своим мнением. Вы дали мне огромную пищу для размышлений, расстановки приоритетов и дальнейших действий. Комментарии я прочитал. Полагаю, что прочли и те, в чьих зонах ответственности находятся те или иные проблемы, описанные вами. Завтра планирую провести встречу с руководством Челябинска. Это для начала, — написал Алексей Текслер во втором посте.

Напомним, врио губернатора Челябинской области был назначен президентом 19 марта. Борис Дубровский написал заявление по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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