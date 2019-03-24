Черный кот пять дней просидел на столбе в Челябинской области
«… А пока наоборот: только черному коту и не везет». Про бедного котейку, забравшегося на десятиметровый столб ЛЭП, написала 23 марта в соцсетях жительница Миасса Ирина Садыкова.
— Сидит пятый день орет. Как спустить?
Что только не предлагали люди: и валерьянкой столб снизу помазать, и кошку коту показать, и снежками в него покидать, и даже скинуться на спецтранспорт с подъемником...
Ирина позвонила в аварийную службу сетевой организации. Но все спецы оказались заняты — где-то случилась авария. Однако, не отказали и через пару часов приехали. Электрик поднялся на столб по длинной лестнице и спустил кота на землю. А усатый и был таков.
Котофея спас электрик. Фото: Ирина Садыкова
В тот же день в группе «Инцидент Миасс» появилось новое сообщение «спасите котика». На этот раз животное (уже другое) залезло на высокое дерево в парке. Весна, однако.
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ИСТОЧНИК KP.RU