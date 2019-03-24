Черный кот пять дней просидел на столбе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-24T17:27:17+03:00

Изменить размер текста: A A

«… А пока наоборот: только черному коту и не везет». Про бедного котейку, забравшегося на десятиметровый столб ЛЭП, написала 23 марта в соцсетях жительница Миасса Ирина Садыкова.

— Сидит пятый день орет. Как спустить?

Что только не предлагали люди: и валерьянкой столб снизу помазать, и кошку коту показать, и снежками в него покидать, и даже скинуться на спецтранспорт с подъемником...

Ирина позвонила в аварийную службу сетевой организации. Но все спецы оказались заняты — где-то случилась авария. Однако, не отказали и через пару часов приехали. Электрик поднялся на столб по длинной лестнице и спустил кота на землю. А усатый и был таков.

Котофея спас электрик. Фото: Ирина Садыкова

В тот же день в группе «Инцидент Миасс» появилось новое сообщение «спасите котика». На этот раз животное (уже другое) залезло на высокое дерево в парке. Весна, однако.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 7000-967

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953.

ИСТОЧНИК KP.RU