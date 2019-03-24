2019-03-24T17:27:17+03:00
Общество

Черный кот пять дней просидел на столбе в Челябинской области

Его спас электрик
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Кот просидел на столбе пять дней. Фото: Ирина СадыковаКот просидел на столбе пять дней. Фото: Ирина Садыкова
Изменить размер текста:

«… А пока наоборот: только черному коту и не везет». Про бедного котейку, забравшегося на десятиметровый столб ЛЭП, написала 23 марта в соцсетях жительница Миасса Ирина Садыкова.

— Сидит пятый день орет. Как спустить?

Что только не предлагали люди: и валерьянкой столб снизу помазать, и кошку коту показать, и снежками в него покидать, и даже скинуться на спецтранспорт с подъемником...

Ирина позвонила в аварийную службу сетевой организации. Но все спецы оказались заняты — где-то случилась авария. Однако, не отказали и через пару часов приехали. Электрик поднялся на столб по длинной лестнице и спустил кота на землю. А усатый и был таков.

Котофея спас электрик. Фото: Ирина Садыкова

Котофея спас электрик. Фото: Ирина Садыкова

В тот же день в группе «Инцидент Миасс» появилось новое сообщение «спасите котика». На этот раз животное (уже другое) залезло на высокое дерево в парке. Весна, однако.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 7000-967

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горшочек, больше не вари! Отца-одиночку с дочкой-инвалидом завалили продуктами и вещами
После тысячи жалоб на Челябинск Алексей Текслер принял решение встретиться с руководителями города
Мокрый снег обрушится на Челябинскую область в начале следующей недели
На что жалуются люди новому врио губернатора Челябинской области в Instagram
В аварии на трассе в Челябинской области погиб участник спасательной операции из-под обрушившегося дома в Магнитогорске
Экс-омбудсмена Севастьянова из Челябинской области обвинили в мошенничестве
Силовики раскрыли аферу на крупную сумму в общественном транспорте Челябинска
«Украл миллион долларов»: в Челябинской области задержан фигурант громкого дела
«Немецкий квартал» в Металлургическом районе Челябинска исключили из числа ценных строений
В Челябинской области чиновник упрекнул в непатриотичности тренера, уволившегося из-за отсутствия денежной поддержки спортсменам
В Челябинской области парень ограбил магазин косметики
Синоптики предупреждают: в Челябинске ожидается сильная геомагнитная буря
Пишите в Директ: Врио губернатора Челябинской области завел аккаунт в Инстаграме
Алексей Текслер приглашает челябинцев подписаться на его аккаунт в Инстаграм
В Челябинске прохожий украл у пенсионерки 43 тысячи, пока помогал ей донести сумку до дома
Водитель гидроцикла, по вине которого погибла 15-летняя девушка в Челябинской области, избежал тюрьмы
В пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске сносят магазин
«Уральская молния» приглашает челябинцев на веселые старты в дни школьных каникул
В Челябинске заметили необычный автобус
Алексей Текслер наводит справки о преступности в Челябинской области
На трассе М5 под Челябинском в лобовой аварии погиб человек
В центре Челябинска появится сквер
Алексей Текслер прогулялся по Кировке