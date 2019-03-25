Житель Челябинска купил «волосатый» багет

СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-25T04:17:27+03:00

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Челябинец Александр Тищенко пожаловался в соцсетях, что купил в супермаркете багет, а в нем оказались волосы. Мужчина приложил фото.

В комментариях пользователи соцсетей гадают, что это: брови, ресницы, или, может быть, усы…

— Это нитки, — догадался Евгений Сурков.

— Правильно, это волокна от листа для запекания. Такие изношенные листы мы утилизируем. К сожалению, попался все-таки изношенный. Будем исправляться и просить прощение у клиента, — ответила сотрудница пекарни Любовь Шлемина.

Неисправности при замесе теста, из-за которых произошел инцидент, устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU