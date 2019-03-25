Житель Челябинска купил «волосатый» багет
Челябинец Александр Тищенко пожаловался в соцсетях, что купил в супермаркете багет, а в нем оказались волосы. Мужчина приложил фото.
В комментариях пользователи соцсетей гадают, что это: брови, ресницы, или, может быть, усы…
— Это нитки, — догадался Евгений Сурков.
— Правильно, это волокна от листа для запекания. Такие изношенные листы мы утилизируем. К сожалению, попался все-таки изношенный. Будем исправляться и просить прощение у клиента, — ответила сотрудница пекарни Любовь Шлемина.
Неисправности при замесе теста, из-за которых произошел инцидент, устранены.
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ИСТОЧНИК KP.RU