Хлеб с плесенью нашли в школьной столовой Челябинской области
— Вот так нас кормят за наши деньги! — анонимно написали школьники (или, может, их родители) в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».
В соцсети попало фото куска хлеба на парте. На нем отчетливо видны пятна плесени. Автор поста утверждает, что такой хлеб попался ему в школьной столовой.
Интересна реакция общественности. Одни поддержали возмущения школьников. Другие пишут: мол, ничего страшного, увидел плесень — выброси, возьми другой кусок.
Однако, мы уже не в первый раз пишем про питание в школьных столовых: крохотные порции, просроченные йогурты, гнилые яблоки, тараканы, а теперь и хлеб с плесенью. Разве это нормально?
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ИСТОЧНИК KP.RU