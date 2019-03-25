2019-03-25T04:49:48+03:00
Общество

Лучшие дизайнеры Челябинска устроят модный показ в театре оперы

На фестиваль «Платье города» приедет столичный кутюрье
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Андрей АБРАМОВФото: Андрей АБРАМОВ
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26 марта в Челябинске состоится XX фестиваль моды «Платье города 2019». Представляете, есть в Челябинске люди, которые 20 лет к ряду делают город красивым, а не прославляют его суровость. В этом году специальными гостями будут Сергей Сысоев — член ассоциации высокой моды и прет-а-порте России, лауреат множества премий. А также Zuhra Salahuddin — российский дизайнер одежды и основатель бренда ZUHRA.

Традиционно в фестивале состоится VIP-дефиле, в котором примут участие известные люди Челябинска — политики, бизнесмены, спортсмены, деятели искусства, культуры. Во время основной программы свои работы представят лучшие дизайнеры региона.

Купить билеты на «Платье города» 2019 можно в городских зрелищных кассах и в имидж-клубе «Светлана» (Володарского, 50, тел.: (351) 263-57-37).

26 марта, вторник

Театр оперы и балета им. Глинки

Начало в 18.30

Билеты: 350 — 1 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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