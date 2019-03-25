В центре Челябинска столкнулись два такси
Две машины «Яндекс. Такси» столкнулись вечером 24 марта на проспекте Ленина в Челябинске. Очевидцы сообщают, что авария произошла неподалеку от остановки Агенство воздушных сообщений. Обошлось без пострадавших. Судя по всему, один из водителей разворачивался и не уступил дорогу другому. Сейчас обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.
В социальных сетях люди живо обсуждают происшествие. Всему виной высокая аварийность машин, расписанных в фирменном стиле.
— Раньше они только в других врезались, а теперь запустили самоуничтожение.
— А потом скажут, что во всем виноват «Гугл».
— Суждения о том, что такси «Яндекса» часто попадают в аварии, конечно, имеет место быть, но задумайтесь, сколько бомбил ездят без фирменных шашечек? Да и не во всех ДТП такси виноваты, — рассуждают пользователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU