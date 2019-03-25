Школьники из Челябинска ползали по стене дома ради адреналина

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-25T07:32:39+03:00

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Жители Металлургического района поделились в соцсетях кадрами, от которых становится не по себе. Компания школьников — на вид не старше 12 лет — переползает с балкона в окно. Высота третьего этажа. Дети встают на кромку лоджии, прижимаются к стене и перебираются в квартиру.

— На шоссе Металлургов, 49 школьники решили поиграть в смертельную полосу препятствий. Они перебирались с окна на балкон и обратно. Прохожие заметили, что делают дети и попытались их заставить слезть, но молодежь их просто послала, — сообщают очевидцы.

Не похоже, что у детей были какие-то проблемы с перемещением внутри квартиры. Очевидно, компания решила испытать нервы. Эта опасная игра обошлась без жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU