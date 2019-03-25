2019-03-25T08:19:40+03:00
Общество

Рыбаки из Челябинска продолжают рисковать жизнью

Активный отдых им «портят» сотрудники МЧС
Андрей АБРАМОВ
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Спасатели прервали опасную рыбалку десятков рыбаков в Челябинске. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиСпасатели прервали опасную рыбалку десятков рыбаков в Челябинске. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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Воскресный день 24 марта сотрудники чрезвычайного ведомства провели на реке Миасс, пытаясь призвать беспечных жителей Челябинска к безопасности. Середина водоема уже освободилась от ледяного покрытия, течение способствует быстрому таянию кромки. Но рыболовы продолжают удить, подвергая жизнь опасности.

— Рейд прошел вместе с полицией. Провели беседы и вручили памятки. Пожарно-спасательные подразделения гарнизона, кроме тушения пожаров, все силы направили на водяную артерию города. Не все рыбаки считали необходимым отказ от любимого занятия. Кто-то настаивал, что лед еще крепкий. Кто-то, улыбаясь, говорил, что «тут не глубоко, выберемся!». Спасатели были настойчивы и непреклонны, и рыбаки сворачивали свои удочки, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Половодье скоро окончится и появится возможность продолжить свое любимое занятие на городской реке. А пока, в целях соблюдения безопасности, городскими службами объявлен категорический запрет выхода на лед.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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