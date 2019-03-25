Из больницы в Челябинской области украли новые радиаторы
В дежурную часть позвонили из Октябрьской районной больницы. В учреждение недавно закупили 19 новых алюминиевых радиаторов. Установить не успели — имущество утащили.
Ущерб потянул на 60 тысяч рублей. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские быстро нашли подозреваемого.
— Им оказался житель Еманжелинска, 46 лет. Он делал ремонт в больнице. Был пьян и решил похитить радиаторы. Спрятал их у себя во дворе в хозяйственных постройках. Похищенное изъято и возвращено владельцам, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
За кражу грозит до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU