2019-03-25T08:46:55+03:00
Происшествия

Из больницы в Челябинской области украли новые радиаторы

Их нашли спрятанными за сараем в соседнем городе
Андрей АБРАМОВ
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Радиатор стащил ремонтник. Фото: Олег ЗОЛОТОРадиатор стащил ремонтник. Фото: Олег ЗОЛОТО
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В дежурную часть позвонили из Октябрьской районной больницы. В учреждение недавно закупили 19 новых алюминиевых радиаторов. Установить не успели — имущество утащили.

Ущерб потянул на 60 тысяч рублей. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские быстро нашли подозреваемого.

— Им оказался житель Еманжелинска, 46 лет. Он делал ремонт в больнице. Был пьян и решил похитить радиаторы. Спрятал их у себя во дворе в хозяйственных постройках. Похищенное изъято и возвращено владельцам, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За кражу грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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