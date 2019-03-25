Полиция нашла подростков из Челябинска, которые лазили по стене дома

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-25T08:53:04+03:00

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Утром 25 марта в Сеть выложили тревожные кадры. Сами снимки, вероятно, сделаны накануне. Компания подростков перебирается с балкона в открытое окно той же квартиры. На вид это ученики 6-7 класса. Детскую забаву засняли очевидцы. Полицейские быстро нашли родителей подростков, которые затеяли опасную игру.

— Случай зарегистрирован. С родителями и детьми провели беседу. Проверка продолжается, — сообщили «КП — Челябинск» в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Не исключено, что родителям выпишут административные штрафы за ненадлежащее воспитание.

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ИСТОЧНИК KP.RU