2019-03-25T08:53:04+03:00
Происшествия

Полиция нашла подростков из Челябинска, которые лазили по стене дома

С родителями провели беседу
Андрей АБРАМОВ
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Дети затеяли опасную игру на высоте третьего этажа.Дети затеяли опасную игру на высоте третьего этажа.Фото: СОЦСЕТИ
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Утром 25 марта в Сеть выложили тревожные кадры. Сами снимки, вероятно, сделаны накануне. Компания подростков перебирается с балкона в открытое окно той же квартиры. На вид это ученики 6-7 класса. Детскую забаву засняли очевидцы. Полицейские быстро нашли родителей подростков, которые затеяли опасную игру.

— Случай зарегистрирован. С родителями и детьми провели беседу. Проверка продолжается, — сообщили «КПЧелябинск» в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Не исключено, что родителям выпишут административные штрафы за ненадлежащее воспитание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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