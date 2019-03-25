В центре Челябинска сносят рынок ради саммитов ШОС и БРИКС

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-25T09:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитый торговый «пятак» на пересечении улиц Воровского и Доватора что птица Феникс — переживал «смены режимов», сдвигался, перегруппировывался, но не сдавался. Такой привет из 90-х: лотки, будки, бабушки с геранью и перцами на картонных ящиках. Горожане хвалили рынок за низкие цены. При этом, никого не смущало близкое соседство с дорогой, когда на фрукты-овощи летит вся адова пыль из-под колес.

Местные жители жаловались на антисанитарию. Торговцы, в основном, южане, гадили в подъездах, воровали с клумб рассаду петуний и фиалок, заваливали пустыми раскисшими коробками местные контейнерные площадки.

В апреле рынок на улице Доватора сносят. Появится сквер к саммитам ШОС и БРИКС.

— Решение о сносе появилось в прошлом году. Аренда на землю не продлевается, — говорит глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

А что с бабушками, торговавшими здесь урожаем со своих грядок? Стихийной торговли тоже не будет.

До 1 апреля торговые ряды снесут. Проект сквера появится к маю. В июня развернется стройка. Предполагается, что это будет тихая зеленая зона.

— В планировке будут использованы идеи московских проектировщиков, работавших над архитектурной концепцией центра города.

А если «рынок» всплывет в другом месте? Например, на перекрестке улиц Воровского и Варненской?

— Будем бороться, — лаконично ответил Ереклинцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU