2019-03-25T09:12:47+03:00
Общество

В центре Челябинска сносят рынок ради саммитов ШОС и БРИКС

«Комсомолка» узнала, когда снесут ларьки
Ольга АНТОНОВА
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Рынок на улице Доватора - "атавизм" из 90х годов.Рынок на улице Доватора - "атавизм" из 90х годов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Знаменитый торговый «пятак» на пересечении улиц Воровского и Доватора что птица Феникс — переживал «смены режимов», сдвигался, перегруппировывался, но не сдавался. Такой привет из 90-х: лотки, будки, бабушки с геранью и перцами на картонных ящиках. Горожане хвалили рынок за низкие цены. При этом, никого не смущало близкое соседство с дорогой, когда на фрукты-овощи летит вся адова пыль из-под колес.

Местные жители жаловались на антисанитарию. Торговцы, в основном, южане, гадили в подъездах, воровали с клумб рассаду петуний и фиалок, заваливали пустыми раскисшими коробками местные контейнерные площадки.

В апреле рынок на улице Доватора сносят. Появится сквер к саммитам ШОС и БРИКС.

— Решение о сносе появилось в прошлом году. Аренда на землю не продлевается, — говорит глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

А что с бабушками, торговавшими здесь урожаем со своих грядок? Стихийной торговли тоже не будет.

До 1 апреля торговые ряды снесут. Проект сквера появится к маю. В июня развернется стройка. Предполагается, что это будет тихая зеленая зона.

— В планировке будут использованы идеи московских проектировщиков, работавших над архитектурной концепцией центра города.

А если «рынок» всплывет в другом месте? Например, на перекрестке улиц Воровского и Варненской?

— Будем бороться, — лаконично ответил Ереклинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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