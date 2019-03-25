«Ситуация была критической». Ирина Гехт объяснили причины отставки Бориса Дубровского

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-25T11:11:49+03:00

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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала отставку Бориса Дубровского с поста губернатора региона. Напомним, в Совете Федерации Ирина Гехт занимает пост заместителя председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

— Я не скажу, что отставка Бориса Дубровского была неожиданной, — сказала сенатор корреспонденту канала vmeste-rf.tv. — Разговоры об этом ходили долго, на протяжении года. Ситуация в регионе по всем соцзамерам характеризовалась как критическая. Это касалось и недовольства населения экологической обстановкой. Рост антирейтинг губернатора. Наверное, все к этому были готовы, в том числе, и он, — сказала Ирина Гехт.

— В эту историю вписывается назначенный врио губернатора Алексей Текслер. Он представляет поколение молодых технократов, прошедших соответствующее обучение, имеющих опыт муниципальной работы, производственный опыт, опыт работы в федеральных органах власти, — говорит Гехт.

Сенатор ждет притока инвестиций в Челябинск на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. И у Алексея Теслера, по мнению сенатора, энергия на преображения города и области есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU