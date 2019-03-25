2019-03-25T11:28:23+03:00
Происшествия

В Челябинской области охранник застрелил тещу из-за сына

Женщина запрещала бывшему зятю общаться с ребенком
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Трагедия произошла 24 марта в поселке Урожайный Агаповского района. Местный житель пришел в гости к бывшей жене навестить 4-х летнего сынишку. Однако общения с ребенком не получилось. Увидеться с мальчиком мужчине запретила бывшая теща. Между взрослыми разгорелась ссора. Которая закончилась двойным убийством.

— Подозреваемый застрелил из пистолета мать бывшей жены и ее знакомую. После чего забрал ребенка и увез его к своей сестре. Позже она передала мальчика матери, — сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Челябинской области.

Открывшего стрельбу южноуральца задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас следователи выясняют, где подозреваемый взял пистолет. В первую очередь проверяют охранное предприятие, где он работал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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