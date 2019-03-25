Сразу два соревнования для рыбаков прошли на Шершневском водохранилище

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-25T11:55:02+03:00

24 марта на Шершнях прошли чемпионат и первенство по ловле на мормышку со льда. Фото: Николай Федерягин.

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В минувшее воскресенье, 24 марта, на Шершнях прошли чемпионат и первенство Челябинска по ловле на мормышку со льда. Лед сейчас уже не такой крепкий, как в феврале. Поэтому участников сопровождали сотрудники МЧС. К счастью, обошлось без ЧП.

— Радует, что в наших соревнованиях участвовали новые лица. С погодой очень повезло, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.

Победители чемпионата:

1 место — Виталий Балцун (Екатеринбург).

2 место — Андрей Леонтьев (Челябинск).

3 место — Федор Шерстобитов (Челябинск).

Соревнования прошли под присмотром сотрудников МЧС. Фото: Николай Федерягин.

Победители первенства:

1 место — Сергей Палтусов.

2 место — Илья Шалимов.

3 место — Регина Потапова.

ИСТОЧНИК KP.RU