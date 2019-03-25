Сразу два соревнования для рыбаков прошли на Шершневском водохранилище
В минувшее воскресенье, 24 марта, на Шершнях прошли чемпионат и первенство Челябинска по ловле на мормышку со льда. Лед сейчас уже не такой крепкий, как в феврале. Поэтому участников сопровождали сотрудники МЧС. К счастью, обошлось без ЧП.
— Радует, что в наших соревнованиях участвовали новые лица. С погодой очень повезло, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.
Победители чемпионата:
1 место — Виталий Балцун (Екатеринбург).
2 место — Андрей Леонтьев (Челябинск).
3 место — Федор Шерстобитов (Челябинск).
Соревнования прошли под присмотром сотрудников МЧС. Фото: Николай Федерягин.
Победители первенства:
1 место — Сергей Палтусов.
2 место — Илья Шалимов.
3 место — Регина Потапова.
ИСТОЧНИК KP.RU