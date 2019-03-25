2019-03-25T13:44:47+03:00
Политика

Мэр Копейска Владимир Можин ушел в отставку

Нового главу выберут депутаты
Андрей АБРАМОВ
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Владимир Можин уходит в отставку. Фото: администрация Копейскго ГОВладимир Можин уходит в отставку. Фото: администрация Копейскго ГО
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Глава Копейска Владимир Можин 25 марта на совещании в администрации объявил, что оставляет свой пост. Чиновник подчеркнул, что это его личное решение. Последним днем работы он назвал среду, 27 марта. Вместе с Можиным администрацию покинут еще несколько ключевых чиновников.

Мэр поблагодарил коллектив и пожелал продолжить развиваться с новым губернатором и новым главой города. По некоторым данным, новым градоначальником может стать 38-летний Андрей Фалейчик — заместитель главы Копейска по ЖКХ. Должность мэра в городе-спутнике — конкурсная. Выбирают руководителя местные депутаты.

Владимир Можин известен в регионе как экс-заместитель прокурора Челябинской области. Когда он вышел на пенсию, ему предложили пост главы Копейска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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