Легковушка сбила лошадь на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-25T13:59:27+03:00

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Авария случилась ранним утром 24 марта на трассе в Уйском районе. Было уже светло, но на дорогу опустился сильный туман. По магистрали мчалась отечественная «двенадцатая». Вдруг прямо перед капотом материализовался силуэт и раздался грохот.

Машина сбила лошадь, которая принадлежала фермеру из села неподалеку. Животное скончалось на месте.

— Кроме водителя в машине был трехлетний ребенок. Оба травмированы — их увезли в больницу, — сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU