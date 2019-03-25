Легковушка сбила лошадь на трассе в Челябинской области
Авария случилась ранним утром 24 марта на трассе в Уйском районе. Было уже светло, но на дорогу опустился сильный туман. По магистрали мчалась отечественная «двенадцатая». Вдруг прямо перед капотом материализовался силуэт и раздался грохот.
Машина сбила лошадь, которая принадлежала фермеру из села неподалеку. Животное скончалось на месте.
— Кроме водителя в машине был трехлетний ребенок. Оба травмированы — их увезли в больницу, — сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU