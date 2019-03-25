Сотрудники больницы в Челябинской области завышали себе зарплаты
В Троицке полицейские раскрыли группу работников местного больницы. Подельники фальсифицировали вносили в бухгалтерские документы и завышали себе зарплаты. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.
Полицейские не сообщают, кому именно будет предъявлено обвинение. Речь может идти не о рядовых врачах, а, например, бухгалтерии.
— Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет, — сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU