Сотрудники больницы в Челябинской области завышали себе зарплаты

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-25T14:17:19+03:00

Теперь им грозит до 10 лет колонии

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В Троицке полицейские раскрыли группу работников местного больницы. Подельники фальсифицировали вносили в бухгалтерские документы и завышали себе зарплаты. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Полицейские не сообщают, кому именно будет предъявлено обвинение. Речь может идти не о рядовых врачах, а, например, бухгалтерии.

— Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет, — сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU