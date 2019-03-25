2019-03-25T14:17:19+03:00
Общество

Сотрудники больницы в Челябинской области завышали себе зарплаты

Теперь им грозит до 10 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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В больнице Троицка вскрыли коррупционную схему. Фото: Алексей БУЛАТОВВ больнице Троицка вскрыли коррупционную схему. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Троицке полицейские раскрыли группу работников местного больницы. Подельники фальсифицировали вносили в бухгалтерские документы и завышали себе зарплаты. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Полицейские не сообщают, кому именно будет предъявлено обвинение. Речь может идти не о рядовых врачах, а, например, бухгалтерии.

— Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет, — сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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