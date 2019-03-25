2019-03-25T14:34:18+03:00
Общество

В Челябинской области стая собак напала на младшеклассника и растерзала портфель с учебниками

Ребенок сильно испугался, но могло быть и хуже...
Ирина КАРЕЛИНА
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Разодранный собаками портфель. Фото: Алена КарпенкоРазодранный собаками портфель. Фото: Алена Карпенко
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Бродячие псы набросились на ученика третьего класса в Челябинской области. Они схватились зубами за ранец и начали терзать его. Ребенок бросил портфель и забежал в подъезд. К счастью, псов отвлекла его сумка.

— Очень сильно напугался, не мог успокоится до самого вечера. Собак было четыре — пять. Они разодрали ранец, учебники, тетради… Если бы ребенок не успел убежать, неизвестно чем все могло бы закончиться, — написала в соцсети жительница Миасса Алена Карпенко.

Под постом женщины, конечно же, начались споры между защитниками животных («Значит, спровоцировал, сам виноват») и защитниками детей («Нужен отстрел!»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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