2019-03-25T14:27:52+03:00
Происшествия

Дети гастарбайтеров оказались заперты в квартире и просили прохожих о помощи

Но что случилось, они объяснить так и не смогли
Андрей АБРАМОВ
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К дому на Ворошилова вызвали спасателей.К дому на Ворошилова вызвали спасателей.Фото: СОЦСЕТИ
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Вечером 24 марта в пункт пожарной связи позвонили очевидцы: на балконе второго этажа дома по Ворошилова плакали двое маленьких детей. К месту отправили пожарный расчет. Когда тот приехал, то возгорания или иного ЧП не обнаружили.

— На балконе сидели две девочки восьми и двух лет. Малышки были явно чем-то напуганы. По трехколенной лестнице пожарные проникли в квартиру через балкон. Никаких признаков чрезвычайной ситуации в квартире обнаружено не было. Девочки на вопросы ответить не смогли, так как не понимали русского языка. Сотрудниками чрезвычайного ведомства была вызвана полиция и скорая, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Со слов соседей, в квартире кроме детей проживают восемь взрослых . Ни одного из них на месте не оказалось. Почему дети были одни дома, предстоит выяснить правоохранительным органам.

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Дети просят о помощи в Челябинске.Видео: Эльдар Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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