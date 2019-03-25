Прививки от клещей начали делать в Челябинске
В Челябинской области стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалита. За счет бюджета в регионе привьют 42 тысячи человек — дошкольники и младшеклассники. Остальным советуют не затягивать с уколом здоровья и поспешить за вакциной в аптеки. Об этом рассказала горздрава Наталья Горлова.
В прошлом году паразиты укусили свыше четырех тысяч южноуральцев. Энцефалит обнаружили у 39 человек — больше, чем за год до этого. Всего же клещи переносят более двух десятков заболеваний.
Если вас укусил клещ, нужно немедленное ехать в больницу. Там паразита снимут и отправят на исследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU