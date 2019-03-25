2019-03-25T16:07:51+03:00
Происшествия

Чтобы забрать сына, отец застрелил тещу и ее подругу в Челябинской области

Его задержал экипаж ДПС
Андрей АБРАМОВ
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Челябинец застрелили тещу, чтобы забрать сына себе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНЧелябинец застрелили тещу, чтобы забрать сына себе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Отвечать за двойное убийство предстоит 25-летнему жителю Челябинской области. 24 марта он приехал в дом бывшей тещи. Та не хотела отдавать ему четырехлетнего сына. Тогда отец выхватил пистолет и застрелил женщину и ее знакомую.

После убийства, челябинец забрал ребенка и увез его к своей сестре. Но та впоследствии передала парнишку матери.

— На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав нескольких отделов полиции. Были известны приметы, а также автомобиль, на котором он передвигался. Его обнаружил экипаж ГИБДД в Магнитогорске и отвез в местный отдел, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

— Подозреваемый работал охранником и забрал с места службы пистолет. Проверим должностных лиц этой организации, как они допустили, что боевое оружие сотрудник забрал с собой, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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