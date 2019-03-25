2019-03-25T17:01:30+03:00
Политика

Сын Бориса Дубровского готов пойти на выборы губернатора Челябинской области

Об этом он написал в соцсетях
Андрей АБРАМОВ
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Александр Дубровский написал в соцсетях, что он не против принять участие в будущих выборах.Александр Дубровский написал в соцсетях, что он не против принять участие в будущих выборах.Фото: СОЦСЕТИ
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Александр Дубровский может принять участие в выборах губернатора Челябинской области, которые пройдут в сентябре 2019 года. Об этом сын экс-главы региона написал на странице в соцсетях. Впрочем, не факт, что аккаунт подлинный.

— Если изменения закона по выборам согласуют, то я пойду как кандидат, — гласит запись.

Вероятно, Дубровский-младший говорит про закон о самовыдвиженцах. Сейчас стать губернатором Челябинской области согласно регламенту может только представитель партии. Но его могут поменять и разрешить избираться самовыдвиженцам. Правда для этого придется собрать несколько тысяч подписей избирателей и две сотни от депутатов.

Напомним, Борис Дубровский ушел в отставку 19 марта. На его место президент назначил врио Алексея Текслера. Бывший чиновник министерства энергетики довольно бодро начал работу: объезжает проблемные точки и выслушивает мнения горожан в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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