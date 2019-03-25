2019-03-25T17:08:25+03:00
Общество

Превышения по трем вредным веществам обнаружены в воздухе Челябинска

Отрава витает даже в центре города
Андрей АБРАМОВ
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В воздухе Челябинска зафиксировали превышения по трем вредным веществам.В воздухе Челябинска зафиксировали превышения по трем вредным веществам.Фото: Андрей АБРАМОВ
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На прошлой неделе экологи изучили состояние атмосферного воздуха в Челябинске. Заборы проб производили на стационарном посту в центре города на улице Ельцина, 73. Результаты исследования выявили превышение трех вредных веществ.

— Исследование показало превышение гигиенических нормативов по содержанию диоксида азота, оксида углерода и формальдегида, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.

На прошлой неделе в Челябинске несколько суток стоял туман. Жители по привычке приняли его за ядовитый смог, но все оказалось не так просто.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на смог в Челябинске

1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.

2. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.

3. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.

4. Отдел организации охраны атмосферного воздуха министерства экологии Челябинской области: 264-68-91.

5. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

6. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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