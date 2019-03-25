Превышения по трем вредным веществам обнаружены в воздухе Челябинска
На прошлой неделе экологи изучили состояние атмосферного воздуха в Челябинске. Заборы проб производили на стационарном посту в центре города на улице Ельцина, 73. Результаты исследования выявили превышение трех вредных веществ.
— Исследование показало превышение гигиенических нормативов по содержанию диоксида азота, оксида углерода и формальдегида, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.
На прошлой неделе в Челябинске несколько суток стоял туман. Жители по привычке приняли его за ядовитый смог, но все оказалось не так просто.
НА ЗАМЕТКУ
Куда жаловаться на смог в Челябинске
1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.
2. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.
3. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.
4. Отдел организации охраны атмосферного воздуха министерства экологии Челябинской области: 264-68-91.
5. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
6. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.
ИСТОЧНИК KP.RU