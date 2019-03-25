2019-03-25T17:16:22+03:00
Происшествия

Четверо детей пострадали в лобовой аварии в Копейске

Водитель одной из машин погиб
Андрей АБРАМОВ
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Лобовая авария произошла на автодороге проспект Победы – поселок Железнодорожный. Фото: УГИБДД по Челябинской областиЛобовая авария произошла на автодороге проспект Победы – поселок Железнодорожный. Фото: УГИБДД по Челябинской области
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Утром 24 марта в Копейске 29-летний водитель за рулем отечественной «двенадцатой» выехал на встречку и влетел в иномарку. За рулем Passat была 37-летняя челябинка. Женщина выжила, а вот водителя первой легковушки врачи спасти не смогли.

Вместе с погибшим в ВАЗе ехали два 17-летних парня. С травмами их увезла скорая. В иномарке везли трехлетнюю девочку и восьмилетнего школьника. У детей ушибы, но класть в больницу их и мать не стали.

— Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Известно, что водитель и пассажиры автомобиля «Фольксваген» — жители Копейска. Автомобилем ВАЗ управлял житель Чебаркульского района, а его пассажиры — из Челябинска, — добавили в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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