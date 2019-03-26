Жители Челябинской области просят отключить отопление

СЕГОДНЯ 04:14 2019-03-26T04:14:05+03:00

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Крик души жителей Челябинской области опубликовали в группе «ВКонтакте»:

— Может, этой весной отопление отключат раньше? Ну можно же хоть убавить? В панельках батареи не отключить, окна открыты в каждой комнате…

Пожаловался житель Миасса, но такая же ситуация и в соседних городах. «Аж в квартире невозможно находиться!», «Мы с открытым балконом третьи сутки» — пишут люди.

Однако, не всем жарко. Это как летом в маршрутке: одни открывают форточку, другие тут же закрывают. На всех не угодишь. А весна на Урале непредсказуемая. Несколько дней стоит плюсовая температура, но еще и снегопад может быть, и минус.

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ИСТОЧНИК KP.RU