Врио губернатора Текслер поделился впечатлениями о прогулке по грязному Челябинску
25 марта врио губернатора Алексей Текслер отправился в спальные районы Челябинска. Глава региона осмотрел Северо-Запад: побывал в скверах на Красного Урала и 40-летия Победы, в новых микрорайонах. Также спустился в подземный переход на площади Революции.
В личный аккаунт в инстаграме Текслер выложил снимок с экскурсии по городу. В окружении чиновников Алексей Леонидович пытается преодолеть лужу.
— Просто оставлю это здесь на память. Работаем над тем, чтобы подобный пейзаж Челябинска остался только в фотоархивах, — написал врио губернатора.
Ранее новый глава региона побывал в Коркино и потребовал ускорить тушение разреза.
«Все ваше благоустройство коту под хвост, если не будет обслуживания».Инна КУМЕЙКО
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 7000-967
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953.
ИСТОЧНИК KP.RU