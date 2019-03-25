Врио губернатора Текслер поделился впечатлениями о прогулке по грязному Челябинску

СЕГОДНЯ 19:13 2019-03-25T19:14:24+03:00

На память об этом дне глава региона выложил снимок в свои соцсети

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25 марта врио губернатора Алексей Текслер отправился в спальные районы Челябинска. Глава региона осмотрел Северо-Запад: побывал в скверах на Красного Урала и 40-летия Победы, в новых микрорайонах. Также спустился в подземный переход на площади Революции.

В личный аккаунт в инстаграме Текслер выложил снимок с экскурсии по городу. В окружении чиновников Алексей Леонидович пытается преодолеть лужу.

— Просто оставлю это здесь на память. Работаем над тем, чтобы подобный пейзаж Челябинска остался только в фотоархивах, — написал врио губернатора.

Ранее новый глава региона побывал в Коркино и потребовал ускорить тушение разреза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/699145" frameborder="0"></iframe> «Все ваше благоустройство коту под хвост, если не будет обслуживания».Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU