Забежал в детский дом, подрался: голый мужик в тапочках шокировал Миасс

СЕГОДНЯ 04:13 2019-03-26T04:13:35+03:00

Изменить размер текста: A A

— Быстрее сюда! Де-е-е-евки, это че?! — восклицает женский голос за кадром.

А в кадре — абсолютно голый мужик уверенной походкой шагает по проспекту. Жительница Миасса выложила видео в группе «ВКонтакте». А в комментариях пользователи соцсети накидали еще с десяток компроматом на эксгибициониста.

Вот он нагнулся у газетного киоска, вроде как выбирает журнальчик. Вот бежит за каким-то мужчиной (одетым). Догнал, дерутся. На другом видео эксгибиционист заходит на территорию детского дома. Оттуда его выводят мужчины и через несколько метров принимает полиция.

Как рассказала подписчица группы «Инцидент Миасс» Мария Клещенко, эксгибициониста задержал ее муж-сотрудник Росгвардии. В тот день он был в отпуске, нарушителя увидел случайно и сразу вызвал наряд. Удивительно, что до него голого мужика встретили десятки людей, и не один из них не позвонил в полицию.

Задержание голого мужика в Миассе.

Что заставило мужчину разгуливать нагишом, пока не известно. Кто-то считает, что он проспорил. Другие говорят: наркотики. Третьи: весеннее обострение психического заболевания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 7000-967

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953.

ИСТОЧНИК KP.RU