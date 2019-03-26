2019-03-26T05:57:33+03:00
Общество

Субботники начнутся в Челябинске с 1 апреля

Порядок во всем городе жители наведут к лету
Валентина ВАГАНОВА
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На уборку выйдут городские предприятия.На уборку выйдут городские предприятия.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пора готовить метлы и грабли — со следующей недели в Челябинске стартуют субботники. Городские предприятия выйдут на традиционную весеннюю уборку в понедельник, 1 апреля. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал начальник городского управления благоустройства Владимир Жучков.

Челябинцы приведут в порядок улицы, дворы, кладбища, а также позаботятся о чистоте мемориалов и памятников воинской славы.

— Особое внимание будет уделено выносу грязи со строительных площадок, внешнему виду объектов торговли, состоянию территорий вдоль наружной дорожной сети, контейнерных площадок, своевременному вывозу мешков и собранных веток, — отметил Владимир Жучков.

По его словам, уже разработан план мероприятий и создан специальный комитет, который будет следить за его выполнением. Никаких проблем с вывозом мусора быть не должно. Весь город запланировано убрать к началу лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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