В центре Челябинска образовалась пробка из-за ДТП с такси

СЕГОДНЯ 06:44 2019-03-26T06:47:42+03:00

Пострадавших в аварии нет. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

На месте работают ГИБДД и скорая помощь

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Утро вторника, 26 марта, началось с аварии рядом с Кировкой. У дома по улице Труда, 105 столкнулись две легковушки. Одна из них с наклейками такси.

— Возле бара «Стопка» ДТП. Стоят полиция, скорая помощь, толпа народу, — рассказала очевидец Светлана.

В ДТП попало такси.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

В областном полицейском главке уточнили, пострадавших в ДТП нет.

— Столкнулись автомобили Skoda и Lada. У обоих механические повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства и причины аварии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На месте сейчас работает ГИБДД.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

ДТП образовало затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения по улице Труда от Свердловского проспекта до улицы Советская не превышает 5 км/ч. В целом по городу пробки оцениваются в 7 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU