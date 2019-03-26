В центре Челябинска образовалась пробка из-за ДТП с такси
Утро вторника, 26 марта, началось с аварии рядом с Кировкой. У дома по улице Труда, 105 столкнулись две легковушки. Одна из них с наклейками такси.
— Возле бара «Стопка» ДТП. Стоят полиция, скорая помощь, толпа народу, — рассказала очевидец Светлана.
В ДТП попало такси.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
В областном полицейском главке уточнили, пострадавших в ДТП нет.
— Столкнулись автомобили Skoda и Lada. У обоих механические повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства и причины аварии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
На месте сейчас работает ГИБДД.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
ДТП образовало затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения по улице Труда от Свердловского проспекта до улицы Советская не превышает 5 км/ч. В целом по городу пробки оцениваются в 7 баллов.
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ИСТОЧНИК KP.RU