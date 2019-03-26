Шестилетний житель Челябинска стал самым юным участником ГТО в России, сдавшим нормы на золотой знак отличия

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-26T09:29:18+03:00

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Спортивной подготовке и упорству шестилетнего Давида Гачечиладзе можно только позавидовать. Он самый юный в России участник комплекса «Готов к труду и обороны» с золотым знаком отличия. О его «подвиге» рассказали в Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области.

Давид ходит в детский сад №365. В свободное время пропадает на тренировках. Вот уже полгода он занимается каратэ, а раньше ходил на брэйк-данс.

— У нас вообще семья спортивная, стараемся вести активный образ жизни, — рассказывает папа Тамаз Гачечиладзе. — Мы с супругой прививаем детям любовь к спорту. И им это нравится. Помимо Давида, у нас растет еще 4-летний Арсен. В сентябре он также пойдет в секцию каратэ.

Ребенок любит спорт во все его проявлениях. Фото: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

Интересы Давида спортом не ограничиваются. Он изучает античную историю. В совершенстве знаком с мифами Древней Греции, без ошибок может рассказать о 12 подвигах Геракла. По словам отца, Давид мечтает стать ученым. Не исключено, что золотой значок ГТО в будущем поможет мальчику поступить в желаемый вуз.

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ИСТОЧНИК KP.RU