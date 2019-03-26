Бывший игрок челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов встретился с Трампом
Клуб из Вашингтона в прошлом году впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. А воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром турнира.
Накануне президент США Дональд Трамп пригласил игроков и тренеров «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом для чествования спортсменов. В составе делегации «столичных» были все три российских легионера: Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
Трамп пожал руку Кузнецову и с трудом произнес фамилию челябинца, отметив его прекрасную игру. Но больше внимания он уделил другому россиянину — Александру Овечкину. На видео, снятом в Белом доме, Дональд Трамп восхищается его игрой.
Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме.
Кстати, два хоккеиста «Кэпиталз» отказались от встречи с Трампом из-за своих политических взглядов.
ИСТОЧНИК KP.RU