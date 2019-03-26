«Сухой формат». Врио губернатора Алексей Текслер провел заседание регионального правительства

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-26T10:40:34+03:00

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Обширная повестка закончилась быстро: Алексей Текслер выслушивал докладчика, после интересовался у членов правительства Челябинской области: «Коллеги, вопросы к докладчику есть?». У коллег вопросов к докладчикам не было.

Подробно обсудили один вопрос — реконструкции пешеходных переходов на областных дорогах. Еще четыре года назад глава государства поручил привести их к единым национальным стандартам.

В Челябинской области на областных и муниципальных дорогах более шести тысяч пешеходных переходов. И полностью оборудовано всего 44%.

От министра общественной безопасности Челябинской области Олега Климова Алексей Тесклер потребовал ускориться с работой. Климов напомнил, что сроков исполнения поручения президента нет. И денег нет: в год на оборудование переходов тратится около 400 млн руб. Особенно дорогими выходят переходы у школ: там нужен особый мигающий светофор, много дорожных знаков, «лежачий полицейский», ограждения. Цена «школьного перехода» — почти два млн руб. На завершение работ требуется 4-6 млрд руб.

Врио губернатора заявил, что невозможно бесконечно выполнять поручение президента:

— Нужен конкретный план, чтобы при выделении дополнительных средств работы ускорялись. Важно сосредоточиться на переходах возле детских школ и детсадов. И еще: со сходом снега сразу займитесь разметкой на дорогах.

По окончании заседания Алексей Текслер уехал в Магнитогорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU