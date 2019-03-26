В Челябинской области пропала молодая мама с младенцем

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-26T11:00:03+03:00

Если вы знаете, где этот человек, позвоните в полицию по номеру 02.

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В Магнитогорске разыскивают 22-летнюю Евгению Шевкун. 21 марта она вышла из дома по улице Карла Либкнехта вместе со своим семимесячным ребенком и больше ее никто не видел. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «Легион-СПАС». Поисковики распространили ориентировку по соцсетям. В комментариях знакомые пишут, что Евгению дома ждет второй ребенок.

Приметы пропавшей: рост 164 см, плотное телосложение, светлые волосы, на правом предплечье татуировка — волк.

Была одета в темно-серую куртку с капюшоном, черный вязаный шарф, синие джинсы, белые кроссовки, взяла с собой тканевую переноску синего цвета для ребенка.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Евгении, позвоните волонтерам по номеру 8-908-576-47-33 Мария или 8-909-097-72-60 Раис, а также полицию по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU