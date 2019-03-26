VTB Bank Europe (SE) запускает VTB Invest

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-26T12:37:17+03:00

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Продукт обеспечивает клиентам, заинтересованным в максимизации своих накоплений, простой и недорогой доступ к профессиональному сервису управления портфельными инвестициями. С его помощью они смогут осуществлять долгосрочные вложения на рынке капитала.

В процессе онлайн-регистрации VTB Invest, учитывая индивидуальные предпочтения клиентов, предлагает клиентам портфель биржевых индексных фондов (ETF). Приобрести фонды можно онлайн с помощью новейшей системы видеораспознавания, поэтому клиенту нет необходимости посещать почтовое отделение, как обычно требуется в подобных случаях.

VTB Invest сочетает в себе широкую диверсификацию по различным классам активов, современную систему управления рисками и низкий порог входа. Чтобы воспользоваться продуктом, необходимо осуществлять ежемесячные отчисления от 50 евро на специальный брокерский счет или единовременно вложить 500 евро. Комиссия варьируется в диапазоне 1-1,2% в год в зависимости от объема инвестиций. Клиенты могут пополнять счет, снимать средства в соответствии с условиями договора или в любое время закрыть счет.

-Запуск VTB Invest – это новый этап в развитии бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, так как мы впервые начали предлагать пакет продуктов по управлению активами клиентам за пределами России. Используя свой опыт лидера на российском рынке, мы объединили лучшее в VTB Invest, который сочетает в себе широкий выбор биржевых индексных фондов, простой интерфейс и услуги робоэдвайзора, - подчеркнул главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

VTB Invest усилил линейку продуктов VTB Direktbank, которая уже включает простые инвестиционные продукты – вклады с фиксированной ставкой и суточные кредиты.

ИСТОЧНИК KP.RU