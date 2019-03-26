Две безликие остановки в Челябинске получили яркие имена

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-26T12:28:29+03:00

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Челябинск город суровый, и названия остановок у нас порой бьют прямо в лоб. А так хочется, проезжая по городу в грязной маршрутке, услышать музыку мегаполиса. Видно, поняли это и в мэрии — двум остановкам с безликими названиями дали яркие имена, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— Остановку «Отделочные материалы» на перекрестке улиц Салютной и Комарова переименовали в «Сад Победы (ул. Комарова)». А остановочный пункт «Магазин № 28» на перекрестке Салютной и Марченко — в «Улицу Марченко», — говорят в пресс-службе мэрии.

Напомним, главный парк ЧТЗ был разбит еще в 30-е годы прошлого века, а свое нынешнее название «Сад Победы» получил в 1965-м году, когда страна отмечала 20-летнюю годовшину Подебы в Великой Отечественной войне. Танкист Александр Марченко, в честь которого названа улица, а теперь еще и остановка, погиб в 1944-м году в боях за Львов. Именно он, прорвавшись с группой автоматчиков в ратушу Львова, поднялся на башню и водрузил стяг. Выходя из ратуши, Александр получил ранение. Чуть позже еще одно, которое оказалось смертельным.

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ИСТОЧНИК KP.RU