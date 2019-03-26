Алексею Текслеру показали, что будет на месте трагедии в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-26T12:40:32+03:00

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Алексей Текслер приехал в Магнитогорск 26 марта. Врио губернатора Челябинской области первым делом направился к дому на пр. Карла Маркса, 164. Здесь 31 декабря 2018 года прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд, погибли 39 человек.

Сейчас здесь идет демонтаж конструкций многоэтажки. Дом разделили на две части. Текслеру показали проект благоустройства этого места. Местные власти планируют сделать здесь прогулочную зону. Высадят 39 деревьев — по числу погибших при взрыве.

На месте трагедии будет прогулочная зона. Это пожелание жильцов дома.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Когда планируете реализовать проект? — спросил Алексей Текслер у главы Магнитогорска Сергея Бердникова.

— Летом — ко Дню города, — ответил мэр.

Демонтаж почти закончен - остается только цокольный этаж, который выкупали бизнесмены.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

На снимке заметили здание, похожее на магазин. Это детский клуб, в котором питались и отогревались спасатели во время разбора завалов.

Напомним, власти готовы полностью расселить всех собственников дома, пострадавшего при взрыве газа. Но кто-то не хочет переезжать — его квартира в доме уцелела. А кто-то столкнулся с бюрократическими проблемами — чтобы получить сертификат на новое жилье, нужно идти в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU