Молодая мама, пропавшая с 7-месячным ребенком в Челябинской области, нашлась
Она сама вышла на связь с близкими
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Поиски 22-летней жительницы Магнитогорска окончены. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».
Пропавшая вышла на связь с близкими сама, после того как ориентировка на нее разлетелась по Сети. Также она прокомментировала запись о своем исчезновении.
— Найдена, жива, — написала девушка.
Молодую маму искали почти неделю, она ушла из дома 21 марта со своим 7-месячным малышом. Больше ее никто не видел. Жительницу Магнитогорска разыскивали родственники, волонтеры и полиция. Где все это время она находилась, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU