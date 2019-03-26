В Челябинской области легковушка упала с 10-метрового моста

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-26T17:12:58+03:00

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Сегодня днем, 26 марта, в Златоусте произошло жуткое ДТП. Девушка за рулем отечественного авто превысила скорость на скользкой дороге и вылетела с десятиметрового моста, проходящего через реку Ай. Машина чудесным образом рухнула на берег — в снег, хотя до воды оставалось всего ничего.

Автомобиль весь смяло. По его состоянию страшно даже подумать, что произошло с водительницей. Но она выжила и самостоятельно выбралась из авто.

— По прибытию помощь спасателей не потребовалась. Девушку, находящуюся в автомобиле, госпитализировали, — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Легковушка упала с 10-метрового моста. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU