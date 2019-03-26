Без паники, это проверка: в Челябинске 27 марта завоют сирены
В Челябинской области завтра, 27 марта, проверят систему экстренного оповещения на случай ЧС. Она проводится регулярно, два раз в год. Вой сирен южноуральцы услышат в промежутке с 11 до 14 часов. Беспокоиться не стоит, МЧС просто проводит плановую проверку.
— Жители области в течение пяти минут будут слышать сигнал «Внимание всем!». Он существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, стихийного бедствия или военных действий. Сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
СПРАВКА КП
Настоящий, не плановый, сигнал «Внимание всем!» означает, что произошло ЧС и сейчас прозвучит важная информация. Услышав его, обязательно включите телевизор или радиоприемник и прослушайте сообщение. Вам расскажут, что случилось и как нужно действовать. Если находитесь на улице, слушайте информацию из громкоговорителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU