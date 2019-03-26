Магнитогорск Алексею Текслеру понравился больше, чем Челябинск

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-26T17:34:43+03:00

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Об этом врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сказал 26 марта во время рабочей поездки в Магнитогорск.

— То, что я увидел — это относительно чистые дороги и отсутствие мусора. С точки зрения внешнего вида и благоустройства Магнитогорск мне понравился больше, чем Челябинск.

При этом Алексей Текслер подчеркнул, что это только первое впечатление. За одну поездку сделать окончательный вывод нельзя.

В следующий свой визит в Магнитогорск врио губернатора Челябинской области планирует посетить ММК.

— Я готов посвятить целый рабочий день обсуждению вопросов экологии и решению назревших проблем. Комбинат — это ключевой промышленный объект не только для Магнитогорска , но и всей Челябинской области, — сказал Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU