В Магнитогорске во время визита врио губернатора к обрушившемуся дому произошла перестрелка

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-26T19:09:07+03:00

На месте работали наряды групп задержаний отдела вневедомственной охраны по Магнитогорску, а также бойцы ОМОНа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Сегодня, 26 марта, неизвестные открыли стрельбу неподалеку от дома, где 31 декабря, прогремел взрыв. По словам местных жителей, было несколько выстрелов, а вскоре приехали омоновцы и оцепили территорию. При перестрелке пострадал один человек, его увезли в больницу с ранением головы и руки.

ЧП произошло в третьем часу у дома Карла Маркса, 149/2. Как раз в это время с рабочим визитом на Карла Маркса, 164 был врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

На месте работали четыре наряда групп задержаний отдела вневедомственной охраны по Магнитогорску, а также бойцы ОМОНа.

— При попытке бегства был задержан участник конфликта — 15-летний подросток. Позже удалось установить стрелявшего. Им оказался 42-летний местный житель. При нем был обнаружен травматический пистолет, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

В произошедшем сейчас разбираются полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU