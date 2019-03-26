В Челябинске задержали рецидивиста, грабившего с ножом офисы микрозаймов
Челябинские полицейские поймали южноуральца, ограбившего несколько микрофинансовых организаций в разных частях города. Грабитель врывался в офисы в рабочее время и похищал деньги. В одном из офисов он достал нож и пригрозил зарезать сотрудника.
Его «жертвами» стали как минимум три организации: на улице Блюхера, Кирова и по проспекту Победы. В общей сумме грабитель похитил больше 40 тысяч рублей.
— Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. Ему 30 лет, он житель Сосновского района. Ранее судимый, безработный, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Грабителю грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим подобным преступлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU