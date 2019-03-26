2019-03-26T19:39:19+03:00
Происшествия

В Челябинске задержали рецидивиста, грабившего с ножом офисы микрозаймов

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Подозреваемый сейчас находится под стражей.Подозреваемый сейчас находится под стражей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Челябинские полицейские поймали южноуральца, ограбившего несколько микрофинансовых организаций в разных частях города. Грабитель врывался в офисы в рабочее время и похищал деньги. В одном из офисов он достал нож и пригрозил зарезать сотрудника.

Его «жертвами» стали как минимум три организации: на улице Блюхера, Кирова и по проспекту Победы. В общей сумме грабитель похитил больше 40 тысяч рублей.

— Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. Ему 30 лет, он житель Сосновского района. Ранее судимый, безработный, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Грабителю грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим подобным преступлениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Какое небо голубое! Жители Магнитогорска заметили, что во время визита Алексея Текслера даже воздух был чище
В Магнитогорске во время визита врио губернатора к обрушившемуся дому произошла перестрелка
Магнитогорск Алексею Текслеру понравился больше, чем Челябинск
Без паники, это проверка: в Челябинске 27 марта завоют сирены
В Челябинской области легковушка упала с 10-метрового моста
Молодая мама, пропавшая с 7-месячным ребенком в Челябинской области, нашлась
Алексею Текслеру показали, что будет на месте трагедии в Магнитогорске
VTB Bank Europe (SE) запускает VTB Invest
Две безликие остановки в Челябинске получили яркие имена
Мост на Троицком тракте в Челябинске построят за год
В Челябинской области пропала молодая мама с грудничком
В Челябинской области ВИЧ-инфицированных родителей обязали обследовать двухлетнюю дочь
«Сухой формат». Врио губернатора Алексей Текслер провел заседание регионального правительства