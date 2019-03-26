Какое небо голубое! Жители Магнитогорска заметили, что во время визита Алексея Текслера даже воздух был чище
Житель Магнитогорска уверяют, что не видели такого ясного неба никогда. Сегодня ни смога, ни выбросов! Горожане связали это с визитом ВРИО губернатора Челябинской области Алексея Тенкслера.
Люди фотографировали небо на память и делились снимками в соцсетях.
— Может, новый губернатор у нас жить останется? Редко увидишь такое ясное небо, — написал Марат Богданов в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
— Не то чтобы редко! Никогда! Никогда я еще такое красивое небо у нас не видела, — прокомментировала Ева Полянcкая.
Обычно жители Магнитогорска видят такую картину. Фото: Станислав Ершов, соцсети
— Реально! А где привычный дым?! — добавила Татьяна Радаева.
И дальше в том же духе.
Однако, некоторые считают, что губернатор тут ни при чем, просто совпадение. Мол, роза ветров благоприятная, а так бы Алексею Текслеру город понравился куда меньше, пишут магнитогорцы в соцсети. Экология — одна из главных проблем в Магнитогорске. Как, впрочем, и в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU