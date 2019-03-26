Какое небо голубое! Жители Магнитогорска заметили, что во время визита Алексея Текслера даже воздух был чище

СЕГОДНЯ 20:38 2019-03-26T20:38:11+03:00

Жители Магнитогорска заметили, что во время визита Алексея Текслера даже воздух был чище Фото: Марат Богданов, соцсети

Люди фотографировали небо на память и делились снимками в соцсетях

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Житель Магнитогорска уверяют, что не видели такого ясного неба никогда. Сегодня ни смога, ни выбросов! Горожане связали это с визитом ВРИО губернатора Челябинской области Алексея Тенкслера.

Люди фотографировали небо на память и делились снимками в соцсетях.

— Может, новый губернатор у нас жить останется? Редко увидишь такое ясное небо, — написал Марат Богданов в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

— Не то чтобы редко! Никогда! Никогда я еще такое красивое небо у нас не видела, — прокомментировала Ева Полянcкая.

Обычно жители Магнитогорска видят такую картину. Фото: Станислав Ершов, соцсети

— Реально! А где привычный дым?! — добавила Татьяна Радаева.

И дальше в том же духе.

Однако, некоторые считают, что губернатор тут ни при чем, просто совпадение. Мол, роза ветров благоприятная, а так бы Алексею Текслеру город понравился куда меньше, пишут магнитогорцы в соцсети. Экология — одна из главных проблем в Магнитогорске. Как, впрочем, и в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU