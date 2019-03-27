Аферисты разводят на деньги предпринимателей Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:18 2019-03-27T04:18:30+03:00

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Все новое — хорошо забытое старое. Вот и мошенники достают свои давно испытанные схемы, когда люди про них уже забыли. Бизнес-леди из Магнитогорска рассказала, как чуть не попалась.

— Звонит, представляется инспектором из Союза прав потребителей. Говорит, что сейчас будут проверки из их организации, и нужно обновить уголки потребителей. Якобы вышли новые законы и поправки, поэтому нужно купить новые брошюры. Потом предлагает купить у них наборы брошюр по 2000 рублей. Мол, сейчас приедет курьер. У нас пять магазинов, то есть всего надо отдать 10 тыс. руб. Ладно у меня хватило ума позвонить в Союз прав потребителей. Там сказали, что у них вообще нет инспекторов, — написала Светлана Юдина в группе «ВКонтакте».

Судя по комментариям к посту, звонят многим. Кому-то предлагают купить брошюры по 600 руб., кому — по тысяче. К слову, их можно приобрести в обычном магазине за 200 рублей. Однако, кто-то уже попался на удочку мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU