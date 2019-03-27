2019-03-27T04:18:30+03:00
Общество

Аферисты разводят на деньги предпринимателей Челябинской области

Под угрозой владельцы магазинов
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Продать в десять раз дороже - типично для аферистовПродать в десять раз дороже - типично для аферистовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Все новое — хорошо забытое старое. Вот и мошенники достают свои давно испытанные схемы, когда люди про них уже забыли. Бизнес-леди из Магнитогорска рассказала, как чуть не попалась.

— Звонит, представляется инспектором из Союза прав потребителей. Говорит, что сейчас будут проверки из их организации, и нужно обновить уголки потребителей. Якобы вышли новые законы и поправки, поэтому нужно купить новые брошюры. Потом предлагает купить у них наборы брошюр по 2000 рублей. Мол, сейчас приедет курьер. У нас пять магазинов, то есть всего надо отдать 10 тыс. руб. Ладно у меня хватило ума позвонить в Союз прав потребителей. Там сказали, что у них вообще нет инспекторов, — написала Светлана Юдина в группе «ВКонтакте».

Судя по комментариям к посту, звонят многим. Кому-то предлагают купить брошюры по 600 руб., кому — по тысяче. К слову, их можно приобрести в обычном магазине за 200 рублей. Однако, кто-то уже попался на удочку мошенников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Похитители обчистили пожарные ящики в новом микрорайоне Челябинска
В Челябинске обнаружили «любовную» яму
Какое небо голубое! Жители Магнитогорска заметили, что во время визита Алексея Текслера даже воздух был чище
В Челябинске задержали рецидивиста, грабившего с ножом офисы микрозаймов
В Магнитогорске во время визита врио губернатора к обрушившемуся дому произошла перестрелка
Магнитогорск Алексею Текслеру понравился больше, чем Челябинск
Без паники, это проверка: в Челябинске 27 марта завоют сирены
В Челябинской области легковушка упала с 10-метрового моста
Молодая мама, пропавшая с 7-месячным ребенком в Челябинской области, нашлась
Алексею Текслеру показали, что будет на месте трагедии в Магнитогорске
VTB Bank Europe (SE) запускает VTB Invest
Две безликие остановки в Челябинске получили яркие имена
Мост на Троицком тракте в Челябинске построят за год
В Челябинской области пропала молодая мама с грудничком
В Челябинской области ВИЧ-инфицированных родителей обязали обследовать двухлетнюю дочь
«Сухой формат». Врио губернатора Алексей Текслер провел заседание регионального правительства