В Челябинске обнаружили «любовную» яму
Житель Челябинска прислал в группу VK «Комсомольская Правда» — Челябинск» фото дорожной ямы. В форме сердца. Весна — это, конечно, пора любви. Однако, как почувствуешь такую любовь всеми колесами своего авто, — мало не покажется.
— Вот такая чудесная любовная яма у нас на «болоте». Хотя, кроме сердца, она похожа на другие участки тела. В общем не дорога, а полная… сердечная мышца. Информация отправлена в ГИБДД. Будем ждать ремонта со стороны дорожников. Дальше пойдем искать остальные результаты жестокой уральской зимы, которая уносит с собой асфальт, — написал Олег Мальцев.
Яма находится возле дома по шоссе Металлургов, 51А.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU