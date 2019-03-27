2019-03-27T04:28:05+03:00
Общество

В Челябинске обнаружили «любовную» яму

Горожане пожаловались на нее в ГИБДД
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот такая любовь! Фото: Олег МальцевВот такая любовь! Фото: Олег Мальцев
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Житель Челябинска прислал в группу VK «Комсомольская Правда» — Челябинск» фото дорожной ямы. В форме сердца. Весна — это, конечно, пора любви. Однако, как почувствуешь такую любовь всеми колесами своего авто, — мало не покажется.

— Вот такая чудесная любовная яма у нас на «болоте». Хотя, кроме сердца, она похожа на другие участки тела. В общем не дорога, а полная… сердечная мышца. Информация отправлена в ГИБДД. Будем ждать ремонта со стороны дорожников. Дальше пойдем искать остальные результаты жестокой уральской зимы, которая уносит с собой асфальт, — написал Олег Мальцев.

Яма находится возле дома по шоссе Металлургов, 51А.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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