Похитители обчистили пожарные ящики в новом микрорайоне Челябинска

СЕГОДНЯ 04:46 2019-03-27T04:46:34+03:00

Но продать краденное они не успели

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В полицию обратились представители управляющей компании, которая обслуживает микрорайон «Академ» в Челябинске. Сообщили, что неизвестные стащили пожарные рукава из подъездов. Общая сумма ущерба составила около 173 тысяч рублей.

Подозреваемых установили оперативно. Это два молодых человека. Оба уже были судимы. Продать ценное имущество они не успели. Пожарные рукава вернули жильцам.

— Возбуждено уголовное дело за кражу. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемых под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU