2019-03-27T07:14:00+03:00
Общество

Челябинские водители пытаются ездить по высоким трамвайным рельсам

Пока что получается не очень
Андрей АБРАМОВ
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Машина застряла на рельсах. Фото: «Челябинский транспорт»Машина застряла на рельсах. Фото: «Челябинский транспорт»
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В социальных сетях выложили снимок из кабины водителя трамвая в Челябинске. Дорогу вагону преградила иномарка. Однако водителя переоценил дорожный просвет своего авто и «брюхом» сел на рельсы.

— Такая картина в Челябинске постоянно, — пишет один из подписчиков группы «Челябинский транспорт», где сидят сотрудники городских депо.

— Это его электромагнитное поле притянуло, — шутят другие.

— Вот из-за таких умников трамваи стоят по часу и теряют десятки тысяч рублей. А у нас вообще-то кризис муниципального транспорта, еле концы с концами сводим. Водители, уважайте тех, кто за пределами вашего авто!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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