Челябинские водители пытаются ездить по высоким трамвайным рельсам
В социальных сетях выложили снимок из кабины водителя трамвая в Челябинске. Дорогу вагону преградила иномарка. Однако водителя переоценил дорожный просвет своего авто и «брюхом» сел на рельсы.
— Такая картина в Челябинске постоянно, — пишет один из подписчиков группы «Челябинский транспорт», где сидят сотрудники городских депо.
— Это его электромагнитное поле притянуло, — шутят другие.
— Вот из-за таких умников трамваи стоят по часу и теряют десятки тысяч рублей. А у нас вообще-то кризис муниципального транспорта, еле концы с концами сводим. Водители, уважайте тех, кто за пределами вашего авто!
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ИСТОЧНИК KP.RU