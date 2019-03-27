Легковушка слетела с десятиметрового моста через реку в Челябинской области
Авария на одной из переправ реки Ай в Челябинской области 26 марта. По мосту мчала отечественная «двенадцатая». За рулем 22-летняя дама. Водитель потеряла управление и пробила ограду. Машина рухнула вниз с высоты в десять метров.
Легковушка приземлилась аккурат на кромку в считанных сантиметрах от реки. Машина серьезно измята и вряд ли подлежит восстановлению. К счастью мимо проезжало много очевидцев — вызвали помощь. По предварительной версии, девушка за рулем потеряла сознание.
— Не выбрал безопасную скорость движения в условиях гололеда. Помощь спасателей не потребовалась. Девушку госпитализировали, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU